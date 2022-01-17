https://racurs.ua/n165835-rossiu-ne-budut-otkluchat-ot-swift-smi.html

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Российская Федерация будет иметь доступ к платежной системе SWIFT — Соединенные Штаты Америки (США) и Европейский Союз (ЕС) больше не рассматривают вариант таких ограничений для страны в случае усиления агрессии против Украины.

В свою очередь, готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Этот шаг (отключение от SWIFT, — ред.) может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе, — пишет Handelsblatt.

Сейчас переговоры сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

Напомним, ранее мы сообщали, что отключение России от SWIFT теоретически возможно, но такое решение стало бы общей головной болью для России и Запада. Российский министр Антон Силуанов заявил, что отказаться от экспорта из России зарубежные партнеры не могут, а в случае отключения от системы платежей им необходимо искать другие способы расчетов для торговли.

Источник: Handelsblatt