https://racurs.ua/n165836-omikron-silnee-chetyreh-doz-vakciny-uchenye.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» оказался устойчив к вакцинации. В Израиле провели исследования с четырьмя дозами вакцины и установили, что достигнутого уровня антител недостаточно для защиты от нового штамма коронавируса.

Согласно исследованию, четвертая прививка вакцины увеличивает уровень антител еще больше, чем третья, но этого недостаточно для защиты от «Омикрона». Об этом сообщает The Guardian.

Опыт проводился медицинским центром «Шиба» — вторую бустерную прививку Pfizer делали среди 54 сотрудников через две недели и проводили ревакцинацию препаратом Moderna еще у 120 человек через неделю.

К этому времени мы уже знаем, что уровень антител, необходимый для защиты от заражения «Омикроном», вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина, — заявил глава центра Гили Регев-Йохай.



Напомним, ранее мы сообщали, что уровень антител против штамма коронавируса «Омикрон» выходит на достаточно высокий уровень, если привитой вакциной CoronaVac дать третью дозу вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna.

Источник: The Guardian