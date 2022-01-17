В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n165826-kogda-poyavitsya-obschaya-vakcina-ot-covid-19-i-grippa-rasskazali-v-moderna.html

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Комбинированная вакцина, которая объединит бустерную дозу против коронавирусной болезни COVID-19 и экспериментальную прививку против гриппа, может появиться уже в 2023 году.

Об этом во время сессии «COVID-19: Что дальше?» в рамках онлайн Всемирного экономического форума в Давосе заявил Стефан Бансель — исполнительный директор компании Moderna, которая является разработчик одной из вакцин от коронавируса, сообщает агентство «Укринформ».

В лучшем случае эта (комбинированная вакцина — ред.) может появиться уже в 2023 году, — отметил Бансель.

По словам Банселя, в случае появления комбинированной вакцины, людям больше не нужно будет делать две-три прививки в течение одной зимы.

Кроме того, он сообщил, что в 2021 году Moderna уже поставила 807 млн доз вакцины против COVID-19, а в 2022 году рассчитывает на производство еще 2−3 млрд доз вакцин.

Источник: «Укринформ»