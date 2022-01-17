Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В мире продолжается вакцинация от коронавируса

Когда появится общая вакцина от COVID-19 и гриппа, рассказали в Moderna

17 янв 2022, 16:26
999

Комбинированная вакцина, которая объединит бустерную дозу против коронавирусной болезни COVID-19 и экспериментальную прививку против гриппа, может появиться уже в 2023 году.

Об этом во время сессии «COVID-19: Что дальше?» в рамках онлайн Всемирного экономического форума в Давосе заявил Стефан Бансель — исполнительный директор компании Moderna, которая является разработчик одной из вакцин от коронавируса, сообщает агентство «Укринформ».

В лучшем случае эта (комбинированная вакцина — ред.) может появиться уже в 2023 году, — отметил Бансель.

По словам Банселя, в случае появления комбинированной вакцины, людям больше не нужно будет делать две-три прививки в течение одной зимы.


Кроме того, он сообщил, что в 2021 году Moderna уже поставила 807 млн доз вакцины против COVID-19, а в 2022 году рассчитывает на производство еще 2−3 млрд доз вакцин.

Источник: «Укринформ»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров