Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 18 января будет сложной, на это будут влиять северные циклоны.

Преобладать будет облачная и влажная погода — осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега. Порывистый северо-западный ветер все еще будет причинять дискомфорт, его скорость будет достигать до 15−20 м/с. На большей части территории страны будет идти небольшой снег, на дорогах местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве января предусматривает облачность и небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут 2−6° мороза, а днем температура воздуха ожидается на 3−5° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 7−20 м/с.

Погода в Харькове завтра будет облачной и снежной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−4° мороза, а днем температура воздуха ожидается 2−5° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 4−17 м/с.

Погода в Одессе будет облачной, но солнце будет выглядывать из-за облаков. Ожидается также небольшой снег. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 2° мороза до 1° тепла, а днем от 1° мороза до 1° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 6−21 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной и со снегом. Столбики термометров ночью покажут 2−3° мороза, а днем обещают 0−3° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 4−14 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 18 января в Киев ожидаются порывы ветра 17−22 м/с. Штормовой ветер также обещали во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.