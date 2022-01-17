Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 січня буде складною, на це впливатимуть північні циклони.

Переважатиме хмарна та волога погода — опади випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу. Поривчастий північно-західний вітер все ще завдаватиме дискомфорту, його швидкість сягатиме до 15−20 м/с. На більшій частині території країни йтиме невеликий сніг, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві січня передбачає хмарність та невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−6° морозу, а вдень температура повітря очікується 3−5° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 7−20 м/с.

Погода в Харкові завтра буде хмарною та сніжною. Вночі температуру повітря прогнозують 0−4° морозу, а вдень температура повітря очікується 2−5° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−17 м/с.

Погода в Одесі буде хмарною, але сонце виглядатиме з-за хмар. Очікується також невеликий сніг. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 2° морозу до 1° тепла, а вдень від 1° морозу до 1° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 6−21 м/с.

Погода у Львові найближчої доби буде хмарною та зі снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−3° морозу, а вдень обіцяють 0−3° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−14 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 18 січня у Києві очікуються пориви вітру 17−22 м/с. Штормовий вітер також обіцяли у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.