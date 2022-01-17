В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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В Китае заблокировали расположенное в Пекине офисное помещение из-за обнаружения у одной из сотрудниц штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Причем помещение заблокировано вместе с сотрудниками, сообщает CNN.

Через тщательно охраняемый вход в помещение находящимся там людям передали коробки с подушками и постельными принадлежностями.

Возможно, людям придется провести в заблокированном здании несколько дней, поскольку Пекин пытается предотвратить распространение штамма «омикрона» перед Олимпийскими играми, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, предполагает издание.

Отмечается, что власти Пекина в середине января перешли в режим повышенной готовности после того, как вспышку «Омикрона» обнаружили в портовом городе Тяньцзинь, из которого в Пекин можно добраться всего за 30 минут высокоскоростной железной дорогой.

Однако женщина, у которой обнаружили «омикрон», не контактировала с другими больными и не покидала город за последние 14 дней. Это может указывать на то, что «омикрон» уже распространился в Пекине.

Источник: CNN