У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165824-zakryly-razom-iz-ludmy-u-pekini-zablokuvaly-ofis-cherez-odyn-vypadok-covid-19.html

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У Китаї заблокували розташоване в Пекіні офісне приміщення через виявлення в однієї зі співробітниць штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2.

Причому приміщення заблокували разом зі співробітниками, повідомляє CNN.

Через ретельно охоронюваний вхід у приміщення людям, які там перебувають, передали коробки з подушками і постільними приналежностями.

Можливо, людям доведеться провести у заблокованій будівлі кілька днів, оскільки Пекін намагається запобігти поширенню штаму «омікрону» перед Олімпійськими іграми, котрі пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого, припускає видання.

Зазначається, що влада Пекіну в середині січня перейшла в режим підвищеної готовності після того, як спалах «Омікрону» виявили в портовому місті Тяньцзинь, з якого до Пекіна можна дістатися всього за 30 хвилин високошвидкісною залізницею.

Проте жінка, в якої виявили «омікрон», не контактувала з іншими хворими і не покидала місто протягом останніх 14 днів. Це може вказувати, що «омікрон» вже поширився у Пекіні.

Джерело: CNN