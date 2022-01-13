Суд ототожнив ковід-вакцинацію з випробуваннями і заперечив карантин

https://racurs.ua/ua/n165677-sud-ototojnyv-kovid-vakcynaciu-z-vyprobuvannyamy-i-zaperechyv-karantyn.html

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Суд на Одещині ототожнив вакцинацію від коронавірусу з клінічними випробуваннями, а карантин визнав недійсним.

Про це повідомляє «Цензор.нет».

Іллічівський міський суд Одеської області дійшов висновку, що:

лікарські засоби від коронавірусної хвороби COVID-19 перебувають у стадії клінічного випробовування на пацієнтах із метою дослідження ефективності та безпечності;

клінічні випробування на громадянах лікарських засобів без їхньої вільної згоди з застосуванням будь-яких засобів примусу є протизаконним;

карантин в Україні не введено.

Дослідивши накази Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, суд дійшов висновку, що ліки проти коронавірусу знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах із метою дослідження їхньої оцінки на ефективність та безпечність.

Крім того, суд вирішив, що відповідно до законодавства карантин на території України не вводився. Таким чином суд поновив на посаді позивачку, яка відмовлялася вакцинуватися від COVID-19, мотивувавши це відсутністю карантину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні можуть запроваджувати за новими правилами. Депутати від «Слуги народу» пропонують узгоджувати оголошення карантину з Радою національної безпеки та оборони (РНБО).

Джерело: Цензор. нет