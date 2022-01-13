Суд отождествил ковид-вакцинацию с испытаниями и отрицал карантин

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Суд отождествил ковид-вакцинацию с испытаниями и отрицал карантинhttps://racurs.ua/n165677-sud-otojdestvil-kovid-vakcinaciu-s-ispytaniyami-i-otrical-karantin.htmlРакурс
Суд в Одесской области отождествил вакцинацию от коронавируса с клиническими испытаниями, а карантин признал недействительным.
Об этом сообщает «Цензор.нет».
Ильичевский городской суд Одесской области пришел к выводу, что:
- лекарственные средства от коронавирусной болезни COVID-19 находятся в стадии клинического испытания на пациентах с целью исследования эффективности и безопасности;
- клинические испытания на гражданах лекарственных средств без их свободного согласия с применением любых средств принуждения является противозаконным;
- карантин в Украине не введен.
Исследовав приказы Минздрава, суд пришел к выводу, что лекарства против коронавируса находятся в стадии клинического испытания на пациентах с целью исследования их оценки на эффективность и безопасность.
Кроме того, суд решил, что в соответствии с законодательством карантин на территории Украины не вводился. Таким образом суд восстановил в должности истицу, которая отказывалась вакцинироваться от COVID-19, мотивировав это отсутствием карантина.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине могут вводить по новым правилам. Депутаты от «Слуги народа» предлагают согласовывать объявления карантина с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Источник: Цензор. нет
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