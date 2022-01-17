Операція у Львові. Фото: Facebook

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Ракурс

У Львові медики прооперували 57-річного чоловіка, у якого ноги зігнулися під кутом 90-градусів через хворобу — він міг пересуватися лише навприсядки.

Випрямив ноги чоловік лише після двох надскладних операцій. Про це інформує Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова у Facebook.

Повідомляється, що чоловік 10 років тому переїхав зі Львова до села та оселився на горищі батьківської хати. Горище було невисоким, тому під час ходьби доводилося підгинати ноги. Після першої ж зими чоловік помітив проблеми із ходьбою — аби розрівняти ноги, йому доводилося докладати зусиль. Симптоми, які минули з потеплінням, повернулися із першими прохолодними ночами. За наступну зиму ноги чоловіка зігнулися під кутом 90-градусів.

Хвороба прогресувала, у нього утворилися контрактури обох кульшових суглобів, колінних, м’язів та сухожиль — вони «закам'яніли». Два роки тому чоловіка у такому стані забрав до Львова брат, ще кілька місяців він шукав лікарів, які б змогли б допомогти. Через складність ситуації працювати лікарям довелося уже не з м’язами та сухожилками, а з кістками. Їх на обох ногах розрізали та фіксували імплантати в положенні, яке відповідає природному.

Усе минуло успішно. І хоча чоловік ще не бігає, але вперше за два останні роки він випрямляє ноги і робить кроки. Після реабілітації, нехай і виснажливої та довгої, він зможе знову нормально ходити, — розповіли медики.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові провели надзвичайно складну операцію на серці одразу двом пацієнтам. Вперше медики Центру серця і судин провели втручання на мітральному клапані — протезування та пластику крізь п’ятисантиметрову щілину між ребрами.