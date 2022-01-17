https://racurs.ua/ua/n165822-viyskovyy-oblik-jinok-chy-potribno-vje-zaraz-yty-u-viyskkomaty.html

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Військовий облік для жінок в Україні не передбачає, що обов’язково ставати на нього вже зараз.

Упродовж 2022 року триватиме перехідний період. Зараз фахівці працюють над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій родинних військово-обліковим спеціальностям. Про це 17 січня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Прямо зараз не потрібно жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати), — написала вона.

Заступник міністра також зазначила, що у 2022 році не будуть штрафувати жінок за те, що не ставатимуть на облік. Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік — як чоловіків, так і жінок. У тому числі й «цифровізація» тих процесів, які можна перевести в онлайн.

Як відомо, 30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про призов резервістів без мобілізації та збільшення штрафів за ухилення від служби. Він набув чинності 23 квітня.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік як військовозобов’язаних. Стало відомо, що на облік ставитимуть навіть вагітних та жінок із неповнолітніми дітьми. За ухилення від військового обліку обіцяють штрафувати.

Згодом стало відомо, що до Верховної Ради подали законопроект про скасування обов’язкового взяття на військовий облік жінок.