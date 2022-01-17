Виверження вулкана в королівстві Тонга. Скріншот з відео

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Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай здійснив виверження у суботу, 15 січня, але його наслідки були відчутні по всій планеті.

Виверження вулкану відбулося в королівстві Тонга, що південній частині Тихого океану. Стовп попелу та продуктів виверження піднявся на висоту понад 20 км, тобто в нижню стратосферу. Все це явище супроводжувалося розрядами блискавок. Попіл від виверження накрив головний острів Тонга, заслонивши Сонце і перетворивши день на ніч. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

У столиці королівства гриміли вибухи, а з неба падали дрібні каміння і попіл. Крім того, виверження супроводжувалося землетрусами, які спровокували цунамі. Морські хвилі заввишки 1−4 м обрушилися на острів Тонга і навіть дійшли до Японії.

Виявилося, що звук вибуху вулкану чули навіть у північній Америці — на території Аляски в районі міст Анкорідж та Фербанкс. А це понад 9 тис. 300 км від місця подій.

У Національній метеорологічній службі США підтвердили джерело звуку за допомогою спеціальних чутливих приладів та сенсорів. Звукові хвилі простежувалися у частотному діапазоні 30−40 Гц, що цілком вловимо людським вухом.

Щодо ударних хвиль, то вони обігнули всю Землю двічі. Це підтверджують численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах.

Зазначається, що настільки потужні геологічні процеси, наслідки яких відчуваються тією чи іншою мірою по всій планеті, фіксуються не часто. Саме тому виверження вулкана в Тонга має унікальний характер.

Раніше повідомлялося, що виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровокувало цунамі, яке відчули навіть в Японії. Через в прибережних регіонах країни оголосили евакуацію для понад 200 тис. мешканців.