Петро Порошенко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n165820-isterychnyy-koncert-v-zelenskogo-prokomentuvaly-povernennya-poroshenka.html

Ракурс

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що п’ятий президент Петро Порошенко перетворив своє повернення до України «політичний тікток» та «істеричний концерт».

Про це повідомляє «ВВС News Україна» з посиланням на коментар Подоляка.

Все, що робить у публічному полі пан Порошенко, не має відношення до держави, реальної політики, адекватної політичної конкуренції. Це скоріше спроби зайняти своє місце в хайповому потоковому політичному тіктоці, — заявив Подоляк.

Порошенко сьогодні, 17 січня, вранці прибув літаком із Польщі. Проте в аеропорту «Жуляни», де його чекав багатолюдний мітинг, політик деякий час не міг пройти паспортний контроль.

Порошенко згодом заявив, що в нього під приводом перевірки забрали паспорт. В тому, що паспорт згодом повернули, п’ятий президент вбачає заслугу журналістів та людей, які зібралися в аеропорту на його підтримку. Водночас у ДБР стверджують, що слідчі лише хотіли вручити Порошенку повістку на виклик до суду.

Замість просто повернутись в країну та пройти передбачені законом судові процедури, Порошенко розіграв «фестиваль презирства до процесуальних процедур» і зумів перетворити в істеричний концерт навіть рутинні дії прикордонників у аеропорту, — заявив, коментуючи цю ситуацію, Подоляк. — На кожному кроці була брехня, кожна заява супроводжувалась фейками.

Скандалізація, яку використовує пан Порошенко, все більше і більше працює на очевидний розкол українського суспільства, все більше і більше дискредитує нашу державу. В жодній цивілізованій державі світу не можна очікувати від політиків таких «концертів», як пан Порошенко сьогодні влаштував в аеропорту, — додав Подоляк.



Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд обирає запобіжний захід Порошенку.

Джерело: «ВВС News Україна»