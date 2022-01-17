Запобіжний захід Порошенку обирає призначений ним суддя - що відбувається у суді

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Судове засідання, на якому 17 січня обирають запобіжний захід екс-президенту Петру Порошенку, продовжувалося не більше ніж півгодини.

Сторони тільки встигли засвідчити свою присутність у судовому засіданні, яке вів слідчий суддя Олексій Соколов.

Як виявилося, запобіжний захід Порошенку обирає слідчий суддя, якого у 2017 році призначив сам Петро Порошенко. Це випливає із указу на сайті Офісу президента від 2 листопада 2017 року.

Соколов досі не пройшов кваліфікаційне оцінювання, призначене в рамках судової реформи Порошенка, а в травні 2019 року Громадська рада доброчесності визнала його таким, що не відповідає посаді.

Соколов працює у Печерському райсуді з 2009 року. У 2020 році він заробив понад 1,3 млн грн за основним місцем роботи і ще понад 3,3 млн — як дохід від відчуження нерухомого майна.

Соколов раніше розглядав зокрема справу волонтерки Марусі Звіробій, яку звинувачували в погрозах убивством на адресу Володимира Зеленського, та позов Віктора Медведчука проти депутата від «Євросолідарності» Володимира Ар'єва, який звинуватив лідера ОПЗЖ в контролі над паливно-енергетичним сектором України.

Ар'єв також стверджував, що Офіс президента тиснув на Соколова, щоб той ухвалив «жорсткі рішення у запобіжних заходах» щодо генерала Ігоря Павловського — фігуранта справи «Кузні на Рибальському» про закупівлю неякісної техніки для Збройних сил.

Як тривало перше засідання

Адвокати екс-президента Порошенка одразу ж подали клопотання про відвід судді та заявили, що їхній підзахисний не був належним чином викликаний до суду, а разом з тим адвокати не змогли ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, які були передані до суду.

Суддя оголосив перерву для вивчення матеріалів справи — до 14.00.

Він додав, що захисники бачили тільки опублікований в ЗМІ «лист паперу, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата». Як заявив сам Порошенко на мітингу, він разом із адвокатами спробує ознайомитися із 9-ма томами справи за дві години.

Він також повідомив, що сторона обвинувачення намагалася нав’язати йому безкоштовного державного адвоката, тоді як його інтереси вже представляє двоє захисників.

Суд із запізненням розпочав засідання у справі Порошенка, оскільки захисники Порошенка подали клопотання до Апеляційного суду Києва з метою зміни суду, який обиратиме запобіжний захід — з Печерського на Шевченківський. Саме сьогодні вранці апеляція відмовила Порошенку — змінити підсудність йому не вдалося і справа продовжить слухати Печерський райсуд.

Екс-президент також обурювався тим, що йому вирішили виділити державного безплатного адвоката, хоча всі знають, що він має своїх.

Він заявив, що Центр безкоштовної правової допомоги нібито ухвалив рішення направити Порошенку адвоката Богдана Глядика на підставі телефонного дзвінка, який надійшов від ДБР.

Пізніше виявилося, що з ДБР не телефонували, а це відомство звернулося до поліції з проханням порушити кримінальне провадження за фактом службовох підробки.