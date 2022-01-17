Меру пресечения Порошенко избирает назначенный им судья — что происходит в суде

https://racurs.ua/n165815-meru-presecheniya-poroshenko-izbiraet-naznachennyy-im-sudya-chto-proishodit-v-sude.html

Ракурс

Судебное заседание, на котором 17 января избирают меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, продолжалось не более получаса.

Стороны только успели засвидетельствовать свое присутствие на судебном заседании, которое вел следователь судья Алексей Соколов.

Как оказалось, меру пресечения Порошенко избирает следственный судья, которого в 2017 году назначил сам Петр Порошенко. Это следует из указа на сайте Офиса президента от 2 ноября 2017 года.

Соколов работает в Печерском райсуде с 2009 года. В 2020 году он заработал более 1,3 млн грн по основному месту работы и еще свыше 3,3 млн — как доход от отчуждения недвижимого имущества.

Соколов ранее рассматривал дело волонтера Маруси Зверобой, обвиняемой в угрозах убийством в адрес Владимира Зеленского, иск Виктора Медведчука против депутата от «Евросолидарности» Владимира Арьева, обвинившего лидера ОПЗЖ в контроле над топливно-энергетическим сектором Украины.

Арьев также утверждал, что Офис президента давил на Соколова, чтобы тот принял «жесткие решения по поводу меры пресечения в отношении генерала Игоря Павловского — фигуранта дела «Кузницы на Рыбацком» о закупке некачественной техники для Вооруженных сил.

Как проходило первое заседание

Адвокаты экс-президента Порошенко сразу же подали ходатайство об отводе судьи и заявили, что их подзащитный не был вызван в суд надлежащим образом, а вместе с тем адвокаты не смогли ознакомиться с материалами уголовного производства, которые были переданы в суд.

Судья объявил перерыв для изучения материалов дела — до 14.00.

Он добавил, что защитники видели только опубликованное в СМИ «лист бумаги, в котором не заполнены графы фамилия, время и дата». Как заявил сам Порошенко на митинге, он вместе с адвокатами попытается ознакомиться с 9-ю томами дела через два часа.

Он также сообщил, что сторона обвинения пыталась навязать ему бесплатного государственного адвоката, тогда как его интересы уже представляют двое защитников.

Суд с опозданием начал заседание по делу Порошенко, поскольку защитники Порошенко подали ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет избирать меру пресечения — с Печерского на Шевченковский. Именно сегодня утром апелляция отказала Порошенко — изменить подсудность ему не удалось и дело продолжит слушать Печерский райсуд.

Экс-президент также возмущался тем, что ему решили выделить государственного бесплатного адвоката, хотя все знают, что у него есть свои.

Он сказал, что Центр бесплатной правовой помощи якобы принял решение направить Порошенко адвокату Богдану Глядику на основании телефонного звонка, поступившего от ГБР.

Позже оказалось, что из ГБР не звонили, а это ведомство обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное производство по факту служебного подлога.