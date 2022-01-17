Петр Порошенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n165820-istericheskiy-koncert-u-zelenskogo-prokommentirovali-vozvraschenie-poroshenko.html

Ракурс

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пятый президент Петр Порошенко превратил свое возвращение в Украину «политический тикток» и «истерический концерт».

Об этом сообщает «ВВС News Украина» со ссылкой на комментарий Подоляка.

Все, что делает в публичном поле господин Порошенко, не имеет отношения к государству, реальной политике, адекватной политической конкуренции. Это скорее попытки занять свое место в хайповом потоковом политическом тиктоке, — заявил Подоляк.

Порошенко сегодня, 17 января, утром прибыл на самолете из Польши. Однако в аэропорту Жуляны, где его ждал многолюдный митинг, политик некоторое время не мог пройти паспортный контроль.

Порошенко впоследствии заявил, что у него под предлогом проверки забрали паспорт. В том, что паспорт впоследствии вернули, пятый президент усматривает заслугу журналистов и людей, собравшихся в аэропорту в его поддержку. В то же время в ДБР утверждают, что следователи только хотели вручить Порошенко повестку на вызов в суд.

Вместо просто вернуться в страну и пройти предусмотренные законом судебные процедуры, Порошенко разыграл «фестиваль презрения к процессуальным процедурам» и сумел превратить в истерический концерт даже рутинные действия пограничников в аэропорту, — заявил, комментируя эту ситуацию, Подоляк. — На каждом шагу была ложь, каждое заявление сопровождалось фейками.

Скандализация, которую использует господин Порошенко, все больше и больше работает на очевидный раскол украинского общества, все больше дискредитирует наше государство. Ни в одном цивилизованном государстве мира нельзя ожидать от политиков таких «концертов», как господин Порошенко сегодня устроил в аэропорту, — добавил Подоляк.



Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения Порошенко.

Источник: «ВВС News Украина»