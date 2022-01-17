Извержение вулкана в королевстве Тонга. Скриншот с видео

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Ракурс

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай совершил извержение в субботу, 15 января, но его последствия были ощутимы по всей планете.

Извержение вулкана произошло в королевстве Тонга, что южной части Тихого океана. Столб пепла и продуктов извержения поднялся на высоту более 20 км, то есть в нижнюю стратосферу. Все это явление сопровождалось разрядами молний. Пепел от извержения накрыл главный остров Тонга, заслонив Солнце и превратив день в ночь. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

В столице королевства гремели взрывы, а с неба падали мелкие камни и пепел. Кроме того, извержение сопровождалось землетрясениями, которые спровоцировали цунами. Морские волны высотой 1−4 м обрушились на остров Тонга и даже дошли до Японии.

Оказалось, что звук взрыва вулкана слышали даже в северной Америке на территории Аляски в районе городов Анкоридж и Фэрбанкс. А это более 9 тыс. 300 км от места событий.

В Национальной метеорологической службе США подтвердили источник звука с помощью специальных чувствительных приборов и сенсоров. Звуковые волны прослеживались в частотном диапазоне 30−40 Гц, что вполне уловимо человеческим ухом.

Что касается ударных волн, то они обогнули всю Землю дважды. Это подтверждают многочисленные измерения цифровых барометров во многих странах.

Отмечается, что столь мощные геологические процессы, последствия которых ощущаются в той или иной степени по всей планете, фиксируются не часто. Именно поэтому извержение вулкана в Тонга имеет уникальный характер.

Ранее сообщалось, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровоцировало цунами, которое ощутили даже в Японии. В прибрежных регионах страны объявили эвакуацию более 200 тыс. жителей.