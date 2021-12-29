Текст законопроекту про військовий облік жінок з’явився на сайті Ради

Текст законопроекту про військовий облік жінок з’явився на сайті ВРУ. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n165084-tekst-zakonoproektu-pro-viyskovyy-oblik-jinok-z-yavyvsya-na-sayti-rady.html

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Проект закону про військовий облік жінок вже зареєстрований у Верховній Раді, а текст законопроекту теж вже оприлюднили на сайті парламенту.

Проект закону № 6482 «Про внесення змін до ст. 1 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» пропонує визначити, що жінки, на яких поширюється наказ Міністерства оборони України щодо постановки на військовий облік як військовозобов’язаних, можуть бути взяті на нього за власним бажанням. Про це йдеться у картці документу.

У тексті документу також зазначається, що виняток становлять жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю. Таких жінок пропонують взяти на військовий облік військовозобов’язаних.

Напередодні понад півсотні народних депутатів зареєстрували у парламенті проект закону № 6482 «Про внесення змін до ст. 1 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Раніше Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік як військовозобов’язаних. Стало відомо, що на облік ставитимуть навіть вагітних та жінок із неповнолітніми дітьми. Документ набрав чинності 17 грудня.

У переліку наводиться 35 видів спеціальностей. Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки за контрактом. За ухилення від військового обліку обіцяють штрафувати.