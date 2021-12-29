Текст законопроекта о воинском учете женщин появился на сайте Рады

Текст законопроекта о воинском учете женщин появился на сайте ВРУ. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n165084-tekst-zakonoproekta-o-voinskom-uchete-jenschin-poyavilsya-na-sayte-rady.html

Ракурс

Проект закона о воинском учете женщин уже зарегистрирован в Верховной Раде, а текст законопроекта тоже уже обнародовали на сайте парламента.

Проект закона № 6482 «О внесении изменений в ст. 1 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» предлагает определить, что женщины, на которых распространяется приказ Министерства обороны Украины относительно постановки на воинский учет в качестве военнообязанных, могут быть взяты на него по собственному желанию. Об этом говорится в карточке документа.

В тексте документа также отмечается, что исключение составляют женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную с медицинской деятельностью. Таких женщин предлагают взять на воинский учет военнообязанных.

Накануне более полусотни народных депутатов зарегистрировали в парламенте проект закона № 6482 «О внесении изменений в ст. 1 закона Украины «Про военный долг и военную службу».

Ранее Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Стало известно, что на учет будут ставить даже беременных и женщин с несовершеннолетними детьми. Документ вступил в силу 17 декабря.

В перечне приводится 35 видов специальностей. Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу либо привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и службу в военном резерве только по контракту. За уклонение от воинского учета обещают штрафовать.