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В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий облік жінок, фото: Харківський обласний військовий комісаріат
Скасування військового обліку жінок — у Раду подано законопроектhttps://racurs.ua/ua/n165571-skasuvannya-viyskovogo-obliku-jinok-u-radu-podano-zakonoproekt.htmlРакурс
Законопроект про скасування обов’язкового взяття на військовий облік жінок подали до Верховної Ради.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ініціатор законопроекту народний депутат Олексій Гончаренко.
Цей законопроект пропонує внести такі зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу»:
- повернути до попередньої редакції ч. 11 ст. 1 цього закону, де було визначено, що на військовий облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю;
- доповнити ч. 11 ст. 1 нормою, згідно з якою жінки, що придатні до військової служби, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік за віком: до 50 років — за офіцерськими званнями, до 45 років — за іншими військовими званнями.
Ухвалення цього законопроекту знизить соціальну напругу, яка виникла в зв’язку з підписанням безглуздого наказу, — вважає Гончаренко.
Законопроект зареєстрований під номером 6482−2.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року стало відомо про появу наказу Міністерства оборони, згідно з яким мільйонам українських жінок доведеться стати на військовий облік.
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