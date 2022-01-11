В Україні можуть скасувати обов’язковий військовий облік жінок, фото: Харківський обласний військовий комісаріат

https://racurs.ua/ua/n165571-skasuvannya-viyskovogo-obliku-jinok-u-radu-podano-zakonoproekt.html

Ракурс

Законопроект про скасування обов’язкового взяття на військовий облік жінок подали до Верховної Ради.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ініціатор законопроекту народний депутат Олексій Гончаренко.

Цей законопроект пропонує внести такі зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу»:

повернути до попередньої редакції ч. 11 ст. 1 цього закону, де було визначено, що на військовий облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю;

доповнити ч. 11 ст. 1 нормою, згідно з якою жінки, що придатні до військової служби, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік за віком: до 50 років — за офіцерськими званнями, до 45 років — за іншими військовими званнями.

Ухвалення цього законопроекту знизить соціальну напругу, яка виникла в зв’язку з підписанням безглуздого наказу, — вважає Гончаренко.



Законопроект зареєстрований під номером 6482−2.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року стало відомо про появу наказу Міністерства оборони, згідно з яким мільйонам українських жінок доведеться стати на військовий облік.