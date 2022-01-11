В Украине могут отменить обязательный военный учет женщин, фото: Харьковский областной военный комиссариат

https://racurs.ua/n165571-otmena-voennogo-ucheta-jenschin-v-radu-podan-zakonoproekt.html

Ракурс

Законопроект об отмене обязательного взятия на военный учет женщин подали в Верховную Раду.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил инициатор законопроекта народный депутат Алексей Гончаренко.

Этот законопроект предлагает внести следующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе»:

вернуть в прежнюю редакцию ч. 11 ст. 1 этого закона, где было определено, что на военный учет берутся женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности;

дополнить ч. 11 ст. 1 нормой, согласно которой женщины, пригодные к военной службе, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет по возрасту: до 50 лет — по офицерским званиям, до 45 лет — по другим воинским званиям.

Принятие этого законопроекта снизит социальное напряжение, возникшее в связи с подписанием бессмысленного приказа, — считает Гончаренко.



Законопроект зарегистрирован под номером 6482−2.

Напомним, в конце 2021 года стало известно о появлении приказа Министерства обороны, согласно которому миллионам украинских женщин придется встать на военный учет.