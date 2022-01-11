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В Украине могут отменить обязательный военный учет женщин, фото: Харьковский областной военный комиссариат

Отмена военного учета женщин — в Раду подан законопроект

11 янв 2022, 17:51
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Законопроект об отмене обязательного взятия на военный учет женщин подали в Верховную Раду.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил инициатор законопроекта народный депутат Алексей Гончаренко.

Этот законопроект предлагает внести следующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе»:

  • вернуть в прежнюю редакцию ч. 11 ст. 1 этого закона, где было определено, что на военный учет берутся женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности;
  • дополнить ч. 11 ст. 1 нормой, согласно которой женщины, пригодные к военной службе, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет по возрасту: до 50 лет — по офицерским званиям, до 45 лет — по другим воинским званиям.

Принятие этого законопроекта снизит социальное напряжение, возникшее в связи с подписанием бессмысленного приказа, — считает Гончаренко.


Законопроект зарегистрирован под номером 6482−2.

Напомним, в конце 2021 года стало известно о появлении приказа Министерства обороны, согласно которому миллионам украинских женщин придется встать на военный учет.

Источник: Ракурс


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