Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Воинский учет женщин — нужно ли уже сейчас идти в военкоматы

17 янв 2022, 15:39
999

Воинский учет для женщин в Украине не предусматривает, что обязательно становиться на него уже сейчас.

В течение 2022 года продлится переходный период. Сейчас специалисты работают над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Об этом 17 января сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы), — написала она.

Заместитель министра также отметила, что в 2022 году не будут штрафовать женщин за то, что не станут на учет. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет — как мужчин, так и женщин. В том числе и «цифровизация» тех процессов, которые можно перевести в онлайн.

Как известно, 30 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о призыве резервистов без мобилизации и увеличения штрафов за уклонение от службы. Он вступил в силу 23 апреля.


Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Стало известно, что на учет будут ставить даже беременных и женщин с несовершеннолетними детьми. За уклонение от воинского учета обещают штрафовать.

Впоследствии стало известно, что в Верховную Раду подали законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет женщин.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров