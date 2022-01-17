https://racurs.ua/n165822-voinskiy-uchet-jenschin-nujno-li-uje-seychas-idti-v-voenkomaty.html

Ракурс

Воинский учет для женщин в Украине не предусматривает, что обязательно становиться на него уже сейчас.

В течение 2022 года продлится переходный период. Сейчас специалисты работают над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Об этом 17 января сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы), — написала она.

Заместитель министра также отметила, что в 2022 году не будут штрафовать женщин за то, что не станут на учет. Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет — как мужчин, так и женщин. В том числе и «цифровизация» тех процессов, которые можно перевести в онлайн.

Как известно, 30 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о призыве резервистов без мобилизации и увеличения штрафов за уклонение от службы. Он вступил в силу 23 апреля.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Стало известно, что на учет будут ставить даже беременных и женщин с несовершеннолетними детьми. За уклонение от воинского учета обещают штрафовать.

Впоследствии стало известно, что в Верховную Раду подали законопроект об отмене обязательной постановки на воинский учет женщин.