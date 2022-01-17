Операция во Львове. Фото: Facebook

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Ракурс

Во Львове медики прооперировали 57-летнего мужчину, у которого ноги согнулись под углом 90-градусов из-за болезни — он мог передвигаться только на корточках.

Выпрямил ноги мужчина только после двух сверхсложных операций. Об этом информирует Первое территориальное медицинское объединение города Львова в Facebook.

Сообщается, что мужчина 10 лет назад переехал из Львова в деревню и поселился на чердаке родительского дома. Чердак был невысоким, поэтому при ходьбе приходилось подгибать ноги. После первой зимы мужчина заметил проблемы с ходьбой — чтобы разровнять ноги, ему приходилось прилагать усилия. Симптомы, прошедшие с потеплением, вернулись с первыми прохладными ночами. За следующую зиму ноги мужчины согнулись под углом 90-градусов.

Болезнь прогрессировала, у него образовались контрактуры обоих тазобедренных суставов, коленей, мышц и сухожилий — они «окаменели». Два года назад мужчину в таком состоянии забрал во Львов брат, еще несколько месяцев он искал врачей, которые смогли бы помочь. Из-за сложности ситуации работать врачам пришлось уже не с мышцами и сухожилиями, а с костями. Их на обеих ногах разрезали и фиксировали имплантаты в положении, которое соответствует естественному.

Все прошло успешно. И хотя мужчина еще не бегает, но впервые за два последних года он выпрямляет ноги и делает шаги. После реабилитации, пусть и изнурительной и долгой, он сможет снова нормально ходить, — рассказали медики.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове провели чрезвычайно сложную операцию на сердце сразу двум пациентам. Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане — протезирование и пластику через пятисантиметровую щель между ребрами.