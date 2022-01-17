У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165826-koly-z-yavytsya-kombinovana-vakcyna-vid-covid-19-i-grypu-rozpovily-u-moderna.html

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Комбінована вакцина, яка об'єднає бустерну дозу проти коронавірусну хворобу COVID-19 та експериментальне щеплення проти грипу, може з’явитися вже у 2023 році.

Про це під час сесії «COVID-19: Що далі?» в рамках онлайн Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив Стефан Бансель — виконавчий директор компанії Moderna, яка є розробником однієї з вакцин від коронавірусу, повідомляє агентство «Укрінформ».

У найкращому випадку ця (комбінована вакцина — ред.) може з’явитися вже у 2023 році, — зазначив Бансель.

За словами Банселя, в разі появи комбінованої вакцини, людям більше не потрібно буде робити два-три щеплення впродовж однієї зими.

Крім того, він повідомив, що у 2021 році Moderna вже поставила 807 млн доз вакцини проти COVID-19, а у 2022 році розраховує на виробництво ще 2−3 млрд доз вакцин.

Джерело: «Укрінформ»