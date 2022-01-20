Украину накроет небывалая волна ковида — Ляшко

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Ракурс

В Украине началась новая вспышка коронавируса. Ее эпицентр в западных областях.

Об этом сообщил 20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

В Украине за вчера уже зафиксировано 18 тыс. 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки — западная Украина, — сказал он.

Ляшко объяснил, что причиной новой волны инфекции является штамм «Омикрон». Он уже обнаружен в 49 странах и в Украине — в 10 областях. К восьми, которые были по состоянию на 19 января, добавились Ивано-Франковская и Херсонская области, где тоже зафиксирована циркуляция штамма.

Мы не можем уже говорить о доминировании штамма «Омикрон», но то, что он есть на территории Украины, говорит, что нам нужно готовиться к большим цифрам количества случаев коронавируса, — подчеркнул руководитель Минздрава.

По словам Ляшко, самая сложная эпидситуация — в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

В этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих. В первую очередь, по количеству выявленных случаев, — подчеркнул министр.

Ляшко напомнил, что в конце декабря — начале января в стране было за неделю по 30 тыс. новых случаев, а на этой неделе такое количество инфицирований зарегистрировано всего за два дня.

Министерство здравоохранения направило представление о рассмотрении Государственной комиссией ТЭБ и ЧС вопроса установления красного уровня эпидемической опасности в Ивано-Франковской области.

Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине. Два из этих показателей свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему: уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

Ляшко напомнил, что установление красного уровня эпидемической опасности предполагает работу заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа. Такие же требования устанавливаются и для работы торгово-развлекательных центров, гостиниц, кинотеатров и других заведений культуры, спортзалов, субъектов торгового и бытового обслуживания, в том числе рынков.