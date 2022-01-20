В Украине выросло количество «оранжевых» регионов

https://racurs.ua/n165948-v-ukraine-uje-sem-oranjevyh-regionov-epidemiya-koronavirusa.html

Ракурс

В Украине на сегодня, 20 января, уже в семи областях эпидемические показатели соответствуют «оранжевому» карантинному уровню.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

«Оранжевые» уровни заболеваемости зафиксированы в следующих регионах:

Житомирской области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Ровенской области;

Сумской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области.

Во всех этих регионах, кроме Львовской области, зафиксировано превышение коэффициента выявления случаев инфицирования. Во Львовской, а также в Ивано-Франковской областях зафиксировано превышение динамики уровня госпитализаций. Кроме того, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях отмечено превышение показателя уровня госпитализаций.

Уровень заболеваемости по стране на 19 января составил 289 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. Самый высокий этот показатель в Ивано-Франковской (810 на 100 тыс. человек) и Сумской (567 на 100 тыс. человек) областях.

В целом по стране уровень госпитализаций составил 32 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения, а загруженность коек с кислородом — 24,3% при определенном показателе в 65%.

Напомним, в Украине 19 января зафиксировали еще около 18,5 тыс. новых случаев COVID-19.