В Україні зросла кількість «помаранчевих» регіонів

https://racurs.ua/ua/n165948-v-ukrayini-vje-sim-pomaranchevyh-regioniv-epidemiya-koronavirusu.html

Ракурс

В Україні станом на сьогодні, 20 січня, вже в семи областях епідемічні показники відповідають «помаранчевому» карантинному рівню.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

«Помаранчеві» рівні захворюваності зафіксовані в таких регіонах:

Житомирській області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області.

В усіх цих регіонах, за винятком Львівської області, зафіксовано перевищення коефіцієнта виявлення випадків інфікування. У Львівській, а також Івано-Франківській областях зафіксовано перевищення динаміки рівня госпіталізацій. Крім того, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення показника рівня госпіталізацій.

Рівень захворюваності по країні станом на 19 січня становив 289 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. Найвищим цей показник є в Івано-Франківській (810 на 100 тис. осіб) та Сумській (567 на 100 тис. осіб) областях.

Загалом по країні рівень госпіталізацій становив 32 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок з киснем — 24,3% при визначеному показнику в 65%.

Нагадаємо, в Україні 19 січня зафіксовано ще майже 18,5 тис. нових випадків COVID-19.