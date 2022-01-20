Глава МЗС та віце-канцлер ФРН стали фігурантами справи про незаконні COVID-виплати

https://racurs.ua/ua/n165947-glava-mzs-ta-vice-kancler-frn-staly-figurantamy-spravy-pro-nezakonni-covid-vyplaty.html

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Прокуратура Берліна веде розслідування щодо членів президії німецької партії «Зелені», зокрема співголов партії Анналени Бербок та Роберта Хабека.

Бербок зараз обіймає посаду міністра закордонних справ Німеччини, а Хабек — посади міністра економіки та віце-канцлера.

За даними Der Spiegel, представники президії партії у 2020 році незаконно отримали «коронавірусні» виплати у розмірі 1,5 тис. євро. Президія партії сама визначила собі ці бонуси та виплатила їх.

У розслідуванні фігурують усі члени президії партії, зокрема Рікарда Ланг та Джаміла Шефер, а також директор партії Міхаель Келльнер та її скарбник Марк Урбач. І прокуратура, і партія підтвердили, що розслідування ведеться.

Сам факт виплат Бербок був темою виборчої кампанії, вже тоді її звинувачували у отриманні цієї виплати. У травні 2021 року в ефірі ток-шоу журналістки Сандри Майшбергер Бербок сказала, що йдеться про виплату так званого «різдвяного бонусу», який вона задекларувала. Єдине, чого вона не зробила — це не повідомила про виплату спікеру бундестагу, що мала зробити.

Бербок наголосила, що шкодує про це.