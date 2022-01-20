Глава МИД и вице-канцлер ФРГ стали фигурантами дела о незаконных COVID-выплатах

https://racurs.ua/n165947-glava-mid-i-vice-kancler-frg-stali-figurantami-dela-o-nezakonnyh-covid-vyplatah.html

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Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении членов президиума немецкой партии «Зеленые», в частности, сопредседателей партии Анналены Бербок и Роберта Хабека.

Бербок сейчас занимает должность министра иностранных дел Германии, а Хабек — в должности министра экономики и вице-канцлера.

По данным Der Spiegel, представители президиума партии в 2020 году незаконно получили «коронавирусные» выплаты в размере 1,5 тыс. евро. Президиум партии сам определил себе эти бонусы и выплатил их.

В расследовании фигурируют все члены президиума партии, в частности Рикард Ланг и Джамила Шефер, а также директор партии Михаэль Келльнер и ее казначей Марк Урбач. И прокуратура и партия подтвердили, что расследование ведется.

Сам факт выплат Бербок был темой избирательной кампании, уже тогда ее обвиняли в получении этой выплаты. В мае 2021 года в эфире ток-шоу журналистки Сандры Майшбергер Бербок сказала, что речь идет о выплате так называемого «рождественского бонуса», который она задекларировала. Единственное, чего она не сделала — это не сообщила о выплате спикеру бундестага, что должна была сделать.

Бербок подчеркнула, что сожалеет об этом.