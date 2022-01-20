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В Україні триває епідемія коронавірусу
18,5 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n165944-18-5-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 19 січня, виявили ще 18 тис. 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед нових випадків захворювання 2 тис. 44 дитини та 492 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Зокрема, в Івано-Франківській області було зафіксовано сумний рекорд захворюваності з початку пандемії — 2 тис. 777 випадків.
Госпіталізували за добу 2 тис. 151 хворого, одужали 4 тис. 446 осіб. Від ускладнень COVID-19 за добу померла 131 особа.
За добу здійснено 111 тис. 137 тестувань на коронавірус.
Впродовж 19 січня проведено 74 тис. 759 щеплень від COVID-19. З них:
- першу дозу отримали 26 тис. 976 людей;
- другу дозу отримали 32 тис. 338 людей;
- додаткову дозу отримали 518 людей;
- бустерну дозу отримали 14 тис. 927 людей.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 799 тис. 382 особи;
- одужали 3 млн 571 тис. 782 пацієнти;
- померли 98 тис. 843 хворих;
- щеплення від коронавірусу отримала 15 млн 80 тис. 101 особа (з них першу дозу отримали 15 млн 80 тис. 99 людей, дві дози — 14 млн 375 тис. 825 людей, додаткову дозу — 11 тис. 205 людей, бустерну дозу — 146 тис. 105 людей).
Нагадаємо, уже у восьми регіонах України виявили штам «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2.
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