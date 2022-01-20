В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165944-18-5-tys-vypadkiv-koronavirusu-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 19 січня, виявили ще 18 тис. 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання 2 тис. 44 дитини та 492 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, в Івано-Франківській області було зафіксовано сумний рекорд захворюваності з початку пандемії — 2 тис. 777 випадків.

Госпіталізували за добу 2 тис. 151 хворого, одужали 4 тис. 446 осіб. Від ускладнень COVID-19 за добу померла 131 особа.

За добу здійснено 111 тис. 137 тестувань на коронавірус.

Впродовж 19 січня проведено 74 тис. 759 щеплень від COVID-19. З них:

першу дозу отримали 26 тис. 976 людей;

другу дозу отримали 32 тис. 338 людей;

додаткову дозу отримали 518 людей;

бустерну дозу отримали 14 тис. 927 людей.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 3 млн 799 тис. 382 особи;

одужали 3 млн 571 тис. 782 пацієнти;

померли 98 тис. 843 хворих;

щеплення від коронавірусу отримала 15 млн 80 тис. 101 особа (з них першу дозу отримали 15 млн 80 тис. 99 людей, дві дози — 14 млн 375 тис. 825 людей, додаткову дозу — 11 тис. 205 людей, бустерну дозу — 146 тис. 105 людей).

Нагадаємо, уже у восьми регіонах України виявили штам «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2.