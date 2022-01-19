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Ракурс
Віктор Ляшко, фото: «Слово і Діло»

Найближчу до «червоної» зони область назвав Ляшко

19 січ 2022, 15:22
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Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у восьми регіонах України.

Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, новий штам коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

  • Дніпропетровській області;
  • Житомирській області;
  • Київській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Тернопільській області;
  • Львівській області;
  • Києві.

Міністр зазначив, що Івано-Франківська область наразі перебуває найближче до введення «червоної» зони карантину, а на «помаранчевому» рівні вже також перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій, — наголосив Ляшко.


Також Ляшко назвав відмінності «Омікрону» від попередніх варіантів коронавірусу, які поширювалися Україною раніше:

  • значно коротший інкубаційний період — за попередніми даними, він становить від двох до п’яти днів;
  • «Омікрон» передається у сім разів швидше, ніж штам «Дельта»;
  • інфікована «Омікроном» людина може бути заразною вже у першу добу після інфікування;
  • порівняно з попередніми штамами, на «Омікрон» стали частіше хворіти діти.

«Омікрон» вперше виявили у Південній Африці наприкінці листопада 2021 року.

Джерело: Ракурс


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