Найближчу до «червоної» зони область назвав Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n165920-nayblyjchu-do-chervonoyi-zony-oblast-nazvav-lyashko.htmlРакурс
Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у восьми регіонах України.
Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.
За словами Ляшка, новий штам коронавірусу зафіксували в таких регіонах:
- Дніпропетровській області;
- Житомирській області;
- Київській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Тернопільській області;
- Львівській області;
- Києві.
Міністр зазначив, що Івано-Франківська область наразі перебуває найближче до введення «червоної» зони карантину, а на «помаранчевому» рівні вже також перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.
Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій, — наголосив Ляшко.
Також Ляшко назвав відмінності «Омікрону» від попередніх варіантів коронавірусу, які поширювалися Україною раніше:
- значно коротший інкубаційний період — за попередніми даними, він становить від двох до п’яти днів;
- «Омікрон» передається у сім разів швидше, ніж штам «Дельта»;
- інфікована «Омікроном» людина може бути заразною вже у першу добу після інфікування;
- порівняно з попередніми штамами, на «Омікрон» стали частіше хворіти діти.
«Омікрон» вперше виявили у Південній Африці наприкінці листопада 2021 року.