Віктор Ляшко, фото: «Слово і Діло»

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Ракурс

Штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у восьми регіонах України.

Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, новий штам коронавірусу зафіксували в таких регіонах:

Дніпропетровській області;

Житомирській області;

Київській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Тернопільській області;

Львівській області;

Києві.

Міністр зазначив, що Івано-Франківська область наразі перебуває найближче до введення «червоної» зони карантину, а на «помаранчевому» рівні вже також перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 і розпочинає зростати кількість госпіталізацій, — наголосив Ляшко.



Також Ляшко назвав відмінності «Омікрону» від попередніх варіантів коронавірусу, які поширювалися Україною раніше:

значно коротший інкубаційний період — за попередніми даними, він становить від двох до п’яти днів;

«Омікрон» передається у сім разів швидше, ніж штам «Дельта»;

інфікована «Омікроном» людина може бути заразною вже у першу добу після інфікування;

порівняно з попередніми штамами, на «Омікрон» стали частіше хворіти діти.

«Омікрон» вперше виявили у Південній Африці наприкінці листопада 2021 року.