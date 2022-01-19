Порошенко пообіцяв “прихлопнути кришку піаніно” Зеленського

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Ракурс

Петро Порошенко прокоментував оголошення йому запобіжного заходу у «вугільній справі».

Екс-президент виступив з короткою промовою у суді, який відпустив його під особисте зобов’язання.

Деякі висловлювання Порошенка стосувалися президента України Володимира Зеленського. Він дорікнув йому тим, що справа проти попередника розгортається у той момент, коли країна та обстановка на кордонах вимагає консолідації сил.

Зеленський для мене — опонент, але ворогом є Путін. Пригадайте, як Вінстон Черчілль створив зі своїм опопнентами лейбористами уряд національної єдності, щоб протистояти нацистам, — заявив Порошенко.

Натомість він вважає, що в Україні нині правоохоронна система працює проти лідера опозиції та його політичної сили. А у Раді «слугам» не дозволяють підтримати скликання засідання, на якому всі фракції вироблять «стратегію захисту від російської агресії».

Всі парламенти Європи зібралися, тільки Зеленський на лижах, а наша Рада не працює, — сказав екс-президент.

Мене судить влада, яка колись бігала від повісток, давала корпоративи в окупованій Горлівці, грала на музичному інструменті не руками. Тому тепер час прихлопнути кришку піаніно, — звернувся до своїх прихилників у суді Порошенко.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 19 січня не став заарештовувати колишнього президента України Порошенка за звинуваченням у державній зраді та відпустив під особисте зобов’язання бути до суду, до слідчого та прокурора.

Також колишнього президента зобов’язали здати закордонні паспорти.

Прокуратура просила заарештувати Порошенка терміном на два місяці. Альтернативно пропонувалося відпустити його під заставу у розмірі 1 млрд гривень (понад 35,3 млн дол.).

Раніше Печерський суд Києва заарештував усе майно Порошенка, в тому числі його квартири, земельні ділянки та акції приватних компаній, що належать йому.

Українська прокуратура, яка підозрює Порошенка у держзраді та сприянні тероризму у справі про незаконне постачання вугілля з районів Донбасу, зайнятих проросійськими сепаратистами.

Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте відразу заявив, що йдеться про ділову поїздку і він скоро повернеться.

Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вони розправляються з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.