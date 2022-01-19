Сніг в Ізраїлі. Фото: Newsru.co.il.

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Ракурс

В Ізраїлі випав сніг — на тлі похолодання та опадів від півночі до Негева, триває снігопад на горі Хермон.

Сніг випав також в інших районах Голанських висот і на пагорбах Верхньої Галілеї, синоптики фіксують найсніжніший день у сезоні. Про це повідомляє Newsru. co. il.

Повідомляється, що в Єрусалимі, швидше за все, стійкий сніговий покрив не утвориться. Вранці, ввечері та вночі в районі Єрусалиму очікується сніг із дощем, місцями можуть утворитися засніжені ділянки. На особливо складних ділянках муніципалітет залучить снігоприбиральну техніку.

Через складні погодні умови в гірських районах Голанських висот скасовано заняття в школах. Поліція блокує деякі траси через те, що рух по них небезпечний. У зв’язку зі снігопадом гірський курорт Хермон закритий для відвідувачів. Товщина снігового покриву на вершині Хермона понад 50 см.

Згідно з прогнозом метеослужби Ізраїлю, протягом найближчого тижня буде холодно, температура значно нижча за середньосезонну. У неділю-понеділок, 23−24 січня, очікуються опади, в інші дні дощів не буде.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Академік Вернадський», українська станція в Антарктиді, постраждала від рекордних опадів. Критичний рівень снігу за останні 20 років розгрібають полярники — він становить 2,75 метра.

Джерело: Newsru. co. il