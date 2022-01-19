Фірташ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165917-hto-spalyv-deshevyy-gaz-amku-vyvchaie-oborudky-naftogazu-i-kompaniy-firtasha.html

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) розслідує справу щодо «Нафтогазу», яка стосується продажу облгазам олігарха Дмитра Фірташа газу за заниженою ціною.

У компанії зазначили, що йдеться про угоду щодо торгівлі газом для населення, підписану з ТОВ «ЙЕ Енергія», яка була укладена в березні 2021 року, коли компанією керував Андрій Коболєв. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Компанія Фірташа законтрактувала найбільший на ринку обсяг газу для побутових споживачів — шість млрд кубів. Другий найбільший, 2,2 млрд кубів, отримала «дочка» «Нафтогазу» — ТОВ «ГПК Нафтогаз України» Саме ці дві компанії отримали найнижчі ціни — 7,42 тис. грн за тис куб м, тоді як решта компаній підписали контракти з ціною від 7,9 тис. грн до 8,8 тис. грн.

Угода нібито давала можливість компаніям перепродавати «дешевий» газ бізнесу, а також створювала невиправдані кредитні ризики для «Нафтогазу», оскільки передбачала оплату за фактично проданий газ у період до жовтня 2021 року. За словами «Нафтогазу», дію контракту зупинили у жовтні, проте борги «ЙЕ Енергії» перед НАКом за цими угодами не погашені донині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції та наклала санкції на окремих олігархів. Санкції наклали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.