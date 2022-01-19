https://racurs.ua/n165917-kto-sjeg-deshevyy-gaz-amku-izuchaet-sdelki-naftogaza-i-kompaniy-firtasha.html

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует дело по «Нафтогазу», которое касается продажи облгазам олигарха Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене.

В компании отметили, что речь идет о соглашении о торговле газом для населения, подписанном с ООО «ЙЕ Энергия», которое было заключено в марте 2021 года, когда компанией руководил Андрей Коболев. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Компания Фирташа законтрактовала наибольший на рынке объем газа для бытовых потребителей — шесть млрд кубов. Второй крупнейший, 2,2 млрд кубов, получила «дочка» «Нафтогаза» — ООО «ХПК Нафтогаз Украины» Именно эти две компании получили самые низкие цены — 7,42 тыс. грн за тыс. куб, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс. грн до 8,8 тыс. грн.

Соглашение якобы давало возможность компаниям перепродавать «дешевый» газ бизнесу, а также создавало неоправданные кредитные риски для «Нафтогаза», поскольку предусматривало оплату за фактически проданный газ в период до октября 2021 года. По словам «Нафтогаза», действие контракта остановили в октябре, однако долги «ЕЭнергии» перед НАКом по этим соглашениям не погашены по сей день.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил на три года введенные персональные экономические санкции и наложил санкции на отдельных олигархов. Санкции наложили на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.