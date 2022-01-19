В Украине идет вакцинация от коронавируса, фото:

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«Тысячу Зеленского» — вознаграждение в размере 1 тыс. грн, которое выплачивают на специально оформленные карты украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, можно потратить на приобретение билетов в кино театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или железной дороге, а также на приобретение книг и спортивную сферу.

Кабмин на своем заседании сегодня, 19 января, принял решение, которым разрешил потратить эти средства также на лекарства. Однако это решение касается только лиц старше 60 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство хочет распространить «тысячу Зеленского» на вакцинированных подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Для этого оформили соответствующее протокольное поручение, — отметил Шмыгаль.

Такие подростки смогут потратить эти средства на услуги в сфере образования, проживания в общежитии, прохождение ЗНО, приобретение книг или спортивного инвентаря.