В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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«Тисячу Зеленського» — винагороду в розмірі 1 тис. грн, яку виплачують на спеціально оформлені картки українцям, котрі пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19, можна витратити на придбання квитків у кіно театр, музеї, на внутрішні подорожі літаком чи залізницею, а також на придбання книжок та спортивну сферу.

Кабмін під час свого засідання сьогодні, 19 січня, ухвалив рішення, яким дозволив витратити ці кошти також на ліки. Однак це рішення стосується лише осіб, віком від 60 років. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, уряд хоче поширити «тисячу Зеленського» на вакцинованих підлітків віком від 12 до 17 років.

Для цього оформили відповідне протокольне доручення, — зазначив Шмигаль.

Такі підлітки зможуть витратити ці кошти на послуги у сфері освіти, проживання у гуртожитку, проходження ЗНО, придбання книжок чи спортивного інвентарю.