Єлизавета II залишила без нагород скандальних принців Гаррі та Ендрю

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Єлизавета II, королева Великої Британії, залишила без ювілейних медалей принців Гаррі та Ендрю.

Причиною цього стало те, що їх позбавили військових звань після скандалів. Про це пише The Telegraph.

Нагорода, присвячена 70-річчю знаходження королеви на престолі, вручатиметься чинним військовослужбовцям, а також співробітникам поліції та тюремних служб, пожежникам та працівникам екстрених служб. Крім того, медаль вручать живим власникам Георгіївського Хреста або Хреста Вікторії.

Члени королівської сім’ї, які обіймають почесні посади в армії, також перебувають у списку нагороджуваних, проте Гаррі та Ендрю втратили свої звання.

Як відомо, 13 січня Єлизавета II позбавила принца Ендрю королівського заступництва і військових звань після пред’явлених США звинувачень у зґвалтуванні американки Вірджинії Джуффре, коли тій було 17 років. Принц, який заперечує звинувачення, тепер має постати перед судом як пересічний громадянин.

З 1 квітня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл припинили виконувати обов’язки членів британської королівської сім’ї. Щоб отримати право переїхати до США, працювати та займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від звернення «Ваша королівська високість», державного фінансування та торгової марки Sussex Royal.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сассекські, пішли з королівської сім’ї не з порожніми руками. Подружжя отримувало чималі кошти від батька принца Гаррі — принца Чарльза.

Джерело: The Telegraph