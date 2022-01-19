Снег в Израиле. Фото: Newsru.co.il.

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Ракурс

В Израиле выпал снег — на фоне похолодания и осадков от севера до Негева, продолжается снегопад на горе Хермон.

Снег выпал также в других районах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи, синоптики фиксируют самый снежный день в сезоне. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Сообщается, что в Иерусалиме, скорее всего, устойчивый снежный покров не образуется. Утром, вечером и ночью в районе Иерусалима ожидается снег с дождем, местами могут образоваться заснеженные участки. На особо сложных участках муниципалитет задействует снегоуборочную технику.

Из-за сложных погодных условий в горных районах Голанских высот отменены занятия в школах. Полиция блокирует некоторые трассы из-за того, что движение по ним опасно. В связи со снегопадом горный курорт Хермон закрыт для посетителей. Толщина снежного покрова на вершине Хермона более 50 см.

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение ближайшей недели будет холодно, температура значительно ниже среднесезонной. В воскресенье-понедельник, 23−24 января, ожидаются осадки, в прочие дни дождей не будет.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Академик Вернадский», украинская станция в Антарктиде, пострадала от рекордных осадков. Критический уровень снега за последние 20 лет разгребают полярники — он составляет 2,75 метра.

Источник: Newsru.co.il