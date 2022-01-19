Порошенку призначили особисте зобов'язання

https://racurs.ua/ua/n165914-poroshenku-pryznachyly-dva-misyaci-areshtu-iz-zastavou-u-milyard.html

Ракурс

Суд у Києві обрав 19 січня Петру Порошенку запобіжний захід.

У Печерському райсуді Києва вирішили, що екс-президента слід відпустити під особисте зобов’язання. Про це повідомляється у трансляції з суду.

Також колишнього президента зобов’язали здати закордонні паспорти.

Обвинувачення просило для Порошенка два місяці арешту з альтернативою — заставою у мільярд гривень.

Рішення суду про особисте зобов’язання діє до 19 березня 2022 року. Порошенко не може без дозволу суду виїхати за межі Києва та області та зобов’язаний прибути до суду на кожну вимогу.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще 17 січня, коли екс-президент повернувся в Україну після місяця перебування за кордоном.

Але після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня.

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Слідство закидає йому постачання вугілля з окупованого Донбасу у 2014—2015 роках.

6 січня суд заарештував все особисте майно Порошенка. В «Євросолідарності» заявили, що підозра є політично мотивованою, і звинуватили президента Володимира Зеленського у переслідуванні опозиції.