Арешт, мільярд чи свобода - суд обирає Порошенку запобіжний захід

https://racurs.ua/ua/n165910-aresht-milyard-chy-svoboda-sud-obyraie-poroshenku-zapobijnyy-zahid-translyaciya.html

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У справі Петра Порошенка 19 січня Печерський районний суд Києва планує оголосити запобіжний захід.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня. Тоді екс-президент повернувся в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном.

Але після майже 12-годинного засідання (включно з кількома перервами та п’ятигодинним перебуванням судді в нарадчій кімнаті) суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. Засідання має продовжитися о 14.00.

Нагадаємо, що сторона обвинувачення просила про арешт Порошенка з альтернативою застави в мільярд гривень.

Адвокати лідера «Європейської солідарності» закликали суддю відмовитися від обрання запобіжного заходу їхньому підзахисному, заперечили проти його статусу підозрюваного та вказали на низку процедурних порушень в оформленні справі і самої підозри Порошенку.

20 грудня екс-президенту повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Справа стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014—2015 роках.

Напередодні Різдва Печерський суд заарештував все особисте майно Петра Порошенка.

В «Євросолідарності» заявили, що підозра є політично мотивованою, і звинуватили президента Володимира Зеленського у переслідуванні опозиції.

Залишаючи будівлю Печерського суду 17 січня, Порошенко закликав свої прихильників прийти в день оголошення рішення. У понеділок біля стін суду мітингували близько тисячі симпатиків політика.

Під Печерським судом уранці 19 січня сталася штовханина мітингарів з поліцією. Активісти хотіли запалити бочки, поліція не дозволила та почала відтісняти людей. Під судом вже встановили сцену, зібралося 300—500 людей