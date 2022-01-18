Захід застерігає Зеленського - потрібна єдність, а не репресії. Огляд медіа

https://racurs.ua/ua/n165847-zahid-zasterigaie-zelenskogo-potribna-iednist-a-ne-represiyi-oglyad-media.html

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Україна опинилася у фокусі уваги і західних медіа, і політичного істеблішменту через ймовірний новий напад Росії та суд у справі Петра Порошенка.

Про судовий процес напсиала Washington Post. Там зауважили, що поки Порошенко 17 січня сидів на суді, двопартійна група з семи американських сенаторів, що приїхала до Києва, провела брифінг у готелі всього за кілька сотень метрів.

Я говорю за себе — я, безумовно, стурбований вибірковим правосуддям і, безумовно, стурбований переслідуванням політичних опонентів, — сказав сенатор Кріс Мерфі (штат Коннектикут).

Він додав, що українська система правосуддя має гарантувати дотримання верховенства закону.

Сенатор Річард Блюменталь (демократ від Коннектикута) попередив про потенційний дестабілізуючий ефект суду на країну, яка зіткнулася з «серйозною шкодою та небезпекою, яку представляє Володимир Путін».

Можливо, насамперед це танки, артилерія та війська, які можуть прогуркотіти дорогами України. Але так само небезпечна гібридна, «сутінкова» боротьба ус тилі «розділяй і владарюй», — сказав цей сенатор.

Огляд західної преси

The Guardian нагадала, що Порошенко критикував Москву, а звинувачення проти нього викликали побоювання з приводу недемократичного зведення рахунків та «стривожили міжнародне співтовариство в той час, коли Росія направила 100 тис. выйськовослужбовців та важкої зброї до кордону України».

Порошенко зазнав поразки від виборців після корупційного скандалу і неоднозначної репутації щодо реформ, але він виявив сильні патріотичні переконання за свою роботу з відновлення української армії, коли вона боролася з силами, що підтримувалися Росією, на сході, — написало видання.

Bloomberg вважає, що «юридичне протистояння, яке нав’язує адміністрація президента Володимира Зеленського, викликає певну політичну нестабільність у регіоні, оскільки Путін стягує війська до східного кордону України, що спонукало західних союзників до заяв про загрози повномасштабного вторгнення».

Це драматичний поворот долі для Порошенка, шоколадного магната, який став політиком, якого США та ЄС хвалять за його схильність до Заходу у роки після захоплення Путіним Криму в України, — написало видання.

The New York Times написала, що популярність Зеленського різко впала, а нові опитування громадської думки показують навіть незначну перевагу Порошенка на потенційних майбутніх виборах.

Позиція влади

Західні високопосадовці та політики закликають Банкову не розхитувати ситуації в країні шляхом репресій, а консолідувати суспільство для відсічі агресії Москви.

У заяві посольства США йшлося про те, що «важливо, аби судовий процес і його результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд нагадала, що «важливо у цей момент демонструвати національну єдність, постійно доводити, як ви це завжди доводили, що ваша незалежність, ваш суверенітет — це ваші європейські прагнення».

Зараз важливо бути єдиними в контексті того, що відбувається, — заявила Нуланд.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також вважає, що «усім політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти російської агресії».

Зараз важливо не випустити це з поля зору та не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики, — написала посол.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен дозволив собі пряму підтримку Порошенка:

Київ має підтримувати верховенство права, але не піддаватися спокусі використати його проти таких політичних опонентів, таких як Порошенко.

Колишній голова Європейської Ради Дональд Туск побачив у Зеленського «рішучість, навіть лютість», коли він сказав, як сильно він хоче посадити Порошенка.

Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія. І це вже непокоїть, — заявив Туск.

Колишньому прем'єр-міністру Швеції Карлу Більду переслідування п’ятого президента нагадали «найгірші часи режиму Віктора Януковича».

Депутат Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель назвала справу проти Порошенка використанням політизованого правосуддя, вибіркового правосуддя проти політичних опонентів.