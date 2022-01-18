Запад предостерегает Зеленского — необходимо единство, а не репрессии. Обзор медиа

https://racurs.ua/n165847-zapad-predosteregaet-zelenskogo-neobhodimo-edinstvo-a-ne-repressii-obzor-media.html

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Украина оказалась в фокусе внимания и западных медиа, и политического истеблишмента из-за возможного нового нападения России и суда по делу Петра Порошенко.

О судебном процессе написала Washington Post. Там заметили, что пока Порошенко 17 января сидел на суде, приехавшая в Киев двухпартийная группа из семи американских сенаторов провела брифинг в гостинице всего за несколько сотен метров.

Я говорю за себя — я, безусловно, озабочен выборочным правосудием и, безусловно, озабочен преследованием политических оппонентов, — сказал сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут).

Он добавил, что украинская система правосудия должна гарантировать соблюдение верховенства закона.

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) предупредил о потенциальном дестабилизирующем эффекте суда на страну, столкнувшуюся с «серьезным вредом и опасностью, которую представляет Владимир Путин».

Возможно, в первую очередь это танки, артиллерия и войска, которые могут прогрохотать по дорогам Украины. Но так же опасна гибридная, «сумеречная» борьба в стиле «разделяй и властвуй», — сказал этот сенатор.

Обзор западной прессы

The Guardian напомнила, что Порошенко критиковал Москву, а обвинения против него вызвали опасения по поводу недемократического сведения счетов и «встревожили международное сообщество в то время, когда Россия направила 100 тыс. военнослужащих и тяжелого оружия к границе Украины».

Порошенко потерпел поражение от избирателей после коррупционного скандала и неоднозначной репутации по поводу реформ, но он проявил сильные патриотические убеждения за свою работу по восстановлению украинской армии, когда она боролась с войсками, поддерживаемыми Россией, на востоке, — написало издание.

Bloomberg считает, что «юридическое противостояние, навязываемое администрацией президента Владимиром Зеленским, вызывает определенную политическую нестабильность в регионе, поскольку Путин стягивает войска к восточной границе Украины, что побудило западных союзников к заявлениям об угрозах полномасштабного вторжения».

Это драматический поворот судьбы для Порошенко, шоколадного магната, ставшего политиком, которого США и ЕС хвалят за его склонность к Западу в годы после захвата Путиным Крыма в Украине, — написало издание.

The New York Times написала, что популярность Зеленского резко упала, а новые опросы общественного мнения показывают даже незначительное преимущество Порошенко на предстоящих выборах.

Позиция власти

Западные чиновники и политики призывают Банковую не расшатывать ситуации в стране путем репрессий, а консолидировать общество для отражения агрессии Москвы.

В заявлении посольства США говорилось: «важно, чтобы судебный процесс и его результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах».

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд напомнила, что «важно в этот момент демонстрировать национальное единство, постоянно доказывать, как вы всегда доказывали, что ваша независимость, ваш суверенитет — это ваши европейские стремления».

Сейчас важно быть едиными в контексте того, что происходит, — заявила Нуланд.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также считает, что всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии.

Сейчас важно не упустить это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики, — написала посол.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен позволил себе прямую поддержку Порошенко:

Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, таких как Порошенко.

Бывший глава Европейского Совета Дональд Туск увидел у Зеленского «решительность, даже ярость», когда он сказал, как сильно он хочет посадить Порошенко.

Было видно, что оппозиция в Украине для него большая эмоциональная проблема, чем Россия. И это уже беспокоит, — заявил Туск.

Бывшему премьер-министру Швеции Карлу Бильду преследование пятого президента напомнило «худшие времена режима Виктора Януковича».

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала дело против Порошенко использованием политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов.