Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n165846-bolee-8-tys-novyh-covid-sluchaev-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает — вчера, 17 января, медики зафиксировали 8 тыс. 558 новых подтвержденных случаев ковида.

Коронавирусную болезнь обнаружили у 811 детей и 204 медицинских работников. Также за минувшие сутки в больницы попали 1 тыс. 125 человек, а 188 больных скончались. Выздоровели от COVID-19 5 тыс. 761 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели уже 3 млн 768 тыс. 88 человек, хотя 3 млн 561 тыс. 923 человека уже преодолели ковид. Жертвами коронавируса стали 98 тыс. 549 украинцев.

В Минздраве отметили, что одной дозой вакцинировались уже более 15 млн украинцев. Полностью иммунизированы уже 14 млн 306 тыс. 743 человека. Дополнительную дозу получили 10 тыс. 73 человека, а бустерную дозу — 113 тыс. 560 украинцев.

Напомним, Министерство здравоохранения отменило требование наличия всех обязательных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19. Для вакцинации детей в возрасте 12−17 лет родителям достаточно обратиться в любой пункт вакцинации.