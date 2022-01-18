Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165846-ponad-8-tys-novyh-covid-vypadkiv-zafiksuvaly-v-ukrayini-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні не відступає — вчора, 17 січня, медики зафіксували 8 тис. 558 нових підтверджених випадків ковіду.

Коронавірусну хворобу виявили у 811 дітей та 204 медичних працівників. Також за минулу добу до лікарень потрапили 1 тис. 125 осіб, а 188 хворих померли. Одужала від COVID-19 5 тис. 761 особа. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 3 млн 768 тис. 88 осіб, хоча 3 млн 561 тис. 923 особи вже подолали ковід. Жертвами коронавірусу стали 98 тис. 549 українців.

У МОЗ відзначили, що однією дозою вакцинувалися вже понад 15 млн українців. Повністю імунізовані вже 14 млн 306 тис. 743 особи. Додаткову дозу отримали 10 тис. 73 людини, а бустерну дозу — 113 тис. 560 українців.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Для вакцинації дітей віком 12−17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації.