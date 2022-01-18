Велика Британія направила Україні протитанкове озброєння. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/ua/n165845-protytankove-ozbroiennya-dlya-armiyi-ukrayiny-napravyla-velyka-brytaniya.html

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Оборонну зброю для Збройних сил України передасть Велика Британія.

Міністр оборони Британії Бен Воллес 17 січня під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною легкими протитанковими системами. Про це повідомляє Reuters.

Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи… Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони, — заявив Воллес.

Журналіст Джордж Еллісон у Twitter, Лондон вже направив до України військово-транспортні літаки С-17 зі зброєю. Також він опублікував карту повітряного маршруту. Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом, оминаючи повітряний простір Німеччини. Це може свідчити про те, що країна відмовила у праві на проліт над своєю територією.

Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня посол України в Німеччині Андрій Мельник особисто звернувся до міністра закордонних справ цієї країни Анналени Бербок із закликом схвалити постачання зброї в Україну на тлі загрози російського вторгнення.

Джерело: Reuters