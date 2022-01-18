Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Велика Британія направила Україні протитанкове озброєння. Фото: defence-ua.com

Протитанкове озброєння для армії України направила Велика Британія

18 січ 2022, 09:24
999

Оборонну зброю для Збройних сил України передасть Велика Британія.

Міністр оборони Британії Бен Воллес 17 січня під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною легкими протитанковими системами. Про це повідомляє Reuters.

Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи… Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони, — заявив Воллес.

Журналіст Джордж Еллісон у Twitter, Лондон вже направив до України військово-транспортні літаки С-17 зі зброєю. Також він опублікував карту повітряного маршруту. Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом, оминаючи повітряний простір Німеччини. Це може свідчити про те, що країна відмовила у праві на проліт над своєю територією.

Британські транспортні літаки C-17 зараз перекидають легкі протитанкові озброєння в Україну на тлі все більш загрозливої поведінки Росії, — йдеться в повідомленні.

Велика Британія направила Україні протитанкове озброєння. Карта: Джордж Еллісон у Twitter


Нагадаємо, 16 січня посол України в Німеччині Андрій Мельник особисто звернувся до міністра закордонних справ цієї країни Анналени Бербок із закликом схвалити постачання зброї в Україну на тлі загрози російського вторгнення.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів