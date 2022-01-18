Вашингтон спростував дані про відмову США та ЄС відключати Росію від SWIFT

https://racurs.ua/ua/n165844-vashyngton-sprostuvav-dani-pro-vidmovu-ssha-ta-ies-vidkluchaty-rosiu-vid-swift.html

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Санкції проти Росії через можливу нову агресію проти Києва нині у центрі уваги міжнародних переговорів. Адміністрація США не відкидає розгляд будь-яких варіантів дій щодо РФ у зв’язку з кризою навколо України.

Про це повідомив телеканал Fox news з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США.

Жоден з варіантів не знято з порядку денного. Ми продовжимо консультуватися дуже тісно з європейськими партнерами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо він продовжить вторгатися в Україну, — наводить телеканал його слова.

Таким чином, уточнює Fox news, він спростував матеріал газети Handelsblatt, згідно з яким ЄС та США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT. Така ідея з початку грудня 2021 року розглядається американцями як нові обмежувальні заходи проти Москви.

За даними урядових джерел цієї німецької газети, варіант з відключенням банків РФ від SWIFT виявився надто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій. Натомість у зв’язку із ситуацією навколо України ЄС та США розглядають можливість адресних санкцій щодо найбільших російських банків.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки попри численні переговори не змогли домовитися з ними про конкретні санкційні заходи проти Росії у разі її нового вторгнення в Україну. Водночас сторони єдині в тому, що у разі загострення ситуації навколо України на Москву чекають «серйозні економічні наслідки».

Частина країн вважають пропозиції щодо відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT занадто жорсткими.