Росія почала евакуювати дипломатів із території України. Фото: tvzvezda.ru

https://racurs.ua/ua/n165842-rosiya-pochala-evakuaciu-dyplomativ-iz-ukrayiny-the-new-york-times.html

Ракурс

Евакуацію з російських консульств в Україні розпочала Москва.

Дипломатам країни-агресора наказали підготуватися до виїзду з України. Діти та дружини російських дипломатів вже покинули країну 5 січня. Загальна кількість евакуйованих складає 18 осіб. Про це пише американське видання The New York Times.

Як повідомило журналістам джерело в Службі безпеці України, очікується, що найближчими днями територію України покинуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

Офіційний представник США заявив, що у Вашингтоні знали про підготовку евакуації з дипломатичних відомств РФ.

У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня, — йдеться в заяві.

Газета пише, що може існувати три причини евакуації дипломатів — спеціальний трюк, пропаганда або підготовка до можливого вторгнення.

Як пише «Інтерфакс», МЗС Російської Федерації прокоментувало публікацію газети New York Times про те, що Москва евакуює своїх дипломатів з України. Представництво країни-агресора заявило, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі.

Нагадаємо, державний секретар США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок нової збройної агресії Кремля. При цьому США зацікавлені у дипломатичному вирішенні кризи на російсько-українському кордоні.

Джерело: The New York Times, «Інтерфакс»