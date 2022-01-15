США підготували 18 сценаріїв на випадок російського вторгнення. Фото: iz.ru

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Російська Федерація відчує гострий біль у разі вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок нової збройної агресії Кремля. При цьому у Вашингтоні не збираються наперед їх розкривати, але на Росію чекають санкції в разі ескалації конфлікту. Про це повідомила державний секретар США Вікторія Нуланд для Financial Times.

Я не збираюся розкривати 18 різних сценаріїв… Я просто скажу, що наші переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб заподіяти дуже гострий біль і дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі, — зазначила вона.

Також державний секретар підтвердила, що США зацікавлені у дипломатичному вирішенні кризи на російсько-українському кордоні. Зараз Вашингтон працює над письмовими відповідями на російські вимоги про «гарантії безпеки».

Нагадаємо, офіційні особи США заявляли, що Росія може атакувати Україну вже в січні 2020 року, коли ґрунт стане твердим через морози й бойова техніка зможе вільно пересуватися. Експерти зазначали, що поточна дислокація російських військових універсальна, тож Росія готує кілька варіантів нападу.

Джерело: Financial Times