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Ракурс
США подготовили 18 сценариев на случай российского вторжения. Фото: iz.ru

Москву ждет острая боль — США подготовили 18 сценариев на случай агрессии РФ

15 янв 2022, 17:10
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Российская Федерация почувствует острую боль в случае вторжения в Украину.

Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай новой вооруженной агрессии Кремля. При этом в Вашингтоне не собираются наперед их раскрывать, но Россию ждут санкции в случае эскалации конфликта. Об этом сообщила государственный секретарь США Виктория Нуланд для Financial Times.

Я не собираюсь раскрывать 18 различных сценариев… Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направленные на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия сделает этот шаг в любой форме, — отметила она.

Также государственный секретарь подтвердила, что США заинтересованы в дипломатическом разрешении кризиса на российско-украинской границе. Сейчас Вашингтон работает над письменными ответами на российские требования о «гарантиях безопасности».


Напомним, официальные лица США заявляли, что Россия может атаковать Украину уже в январе 2020 года, когда почва станет твердой из-за морозов и боевая техника сможет свободно передвигаться. Эксперты отмечали, что текущая дислокация российских военных универсальна, поэтому Россия готовит несколько вариантов нападения.

Источник: Financial Times

Источник: Ракурс


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